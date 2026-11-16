İtalya’da okullara peş peşe bomba ve zehir tehdidi: ’40 dakika içinde patlayacak’ mesajları paniğe yol açtı

İtalya basınında yer alan haberlere göre, ülkenin farklı şehirlerindeki okullara yeni bomba tehditleri içeren e-postalar ulaştı.

Son günlerde gönderilen benzer e-postalarda da görülen, Mikhail Andropov'un baş harflerinden oluşan M.A. imzalı mesajda, "Binanıza patlayıcı bir düzenek yerleştirmek ve bunu aktif hale getirmek üzere az önce görevlendirildim. Patlama 40 dakika içinde gerçekleşecek." ifadeleri yer aldı.

Başka bir tehdit içerikli e-postada ise "Yemekhanenizde bir çalışanı işe aldık, o da zehirli bir karışımı yemeklere kattı. Taleplerimizi görmezden geldiniz ve bu gerçekten utanç verici." ifadeleri kullanıldı.

İçişleri Bakanlığının geçen hafta gönderilen tehdit e-postalarının asılsız çıkmasının ardından yayımladığı, somut tehlike bulunmayan durumlarda okulların tahliye edilmemesini öngören genelge doğrultusunda hiçbir okulda tahliye işlemi yapılmadı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de okullara yönelik bomba ihbarları konusunu bugün Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda gündeme getirdi.

Tajani, toplantıda söz konusu ihbarların asılsız olduğunu ve kaos yaratma amacıyla gönderildiğini belirtti.