İtalya’da sağ ittifak seçim öncesi son mitingini yaptı

FdI lideri, iktidar olmaları halinde hem İtalya'nın hem de Avrupa sınırlarını koruyacaklarını vurgularken, düzensiz göçü engellemek için Afrika ülkelerine "hotspot" olarak bilinen göçmenlerin kayıt altına alındığı ve mülteci statüsü alıp almayacağının değerlendireceği merkezler kurmak istediğini ifade etti.

Meloni, pandeminin geri dönmesi durumunda, salgınla mücadelede mevcut Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın ve Çin'in benimsediği kısıtlayıcı önlemlere başvurmayacaklarını belirterek, "Speranza modeli, bize hem en büyük kısıtlamaları getirdi hem de en yüksek bulaşma ve ölüm sayılarını. Temel özgürlüklerimizi bu büyücü çırakları karşısında ezdirmeyeceğiz. Medeniyetimizin temel değerleriyle beraber sağlık hakkını da savunacağız." ifadelerini kullandı.

Meloni, solun kendilerini etiketleme derdinde olduğunu belirterek, "Sol gergin çünkü gücü kaybetme korkusu yaşıyorlar." diye konuştu.