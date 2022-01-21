İtalya’da son 24 saatte 179 bin 106 vaka tespit edildi

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaltine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da vakalardaki artış sürüyor.

179 BİN 106 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

İtalya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte yapılan 1 milyon 117 bin 553 korona virüs testinde 179 bin 106 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 9 milyon 603 bin 856'ya ulaştığı bildirildi. Ülkede koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 373 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 142 bin 963'e yükseldi.

İtalya'da aktif hasta sayısı 2 milyon 695 bin 703 olarak açıklanırken, iyileşen hasta sayısının ise 171 bin 565 olduğu belirtildi. Ülkede ayrıca yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısı 9 kişi artarak bin 707'ye yükseldi.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

İtalya'da bugüne kadar 122 milyon 719 bin 549 doz korona virüs aşısı yapılırken, 47 milyon 17 bin 190 kişiye 2 doz, 29 milyon 2 bin 472 kişiye ise hatırlatıcı aşı dozu uygulandı.