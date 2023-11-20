İtalya’da tarihi duruşma! Yüzlerce mafya üyesi mahkum edildi

Duruşmada sanıklar hakkındaki hükümlerin okunması yaklaşık 1 saat 40 dakika sürerken, 30 yıl ile en ağır hapis cezaları İtalya'nın Calabria bölgesindeki iki mafya lideri Saverio Razionale ile Domenico Bonavota'ya verildi. Mahkeme, Forza Italia Partisi'nden eski bir politikacı olan avukat Giancarlo Pittelli'yi mafya ile işbirliği yapmak ve bilgi aktarmak suçlarından 11 yıl hapis cezasına, eski bir yerel polis şefi olan Giorgio Naselli'yi ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkemenin verdiği kararlar için temyiz yolunun açık olduğu aktarıldı.