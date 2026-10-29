İtalya’da yemekte telefon kullanmak yok, sohbet var

İtalya’da yemekte telefon kullanmak yok, sohbet var
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Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. İtalya'nın Sardinya Adası'nda yemek masasında telefon kullanımını azaltmak için yapılan uygulama dikkat çekti. The Guardian'ın haberine göre adada, 15 restoranın katılımıyla ailelerin yemek sırasında telefon kullanımını azaltmayı amaçlayan bir aylık pilot uygulama başlatıldı. "Ekransız Sofra" projesiyle ebeveynler ve çocukların yemek boyunca telefonları bir kenara bırakarak birbirleriyle sohbet etmeleri teşvik ediliyor. Uygulama kapsamında çocuklara telefon yerine oyun ve boyama materyalleri sunuluyor. Projeyle aile bireyleri arasındaki iletişimin güçlendirilmesi, birlikte geçirilen zamanın daha verimli hâle getirilmesi ve aşırı ekran kullanımına karşı farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Uygulamanın gönüllü katılıma dayandığı belirtildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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