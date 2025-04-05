İtalya’da yeni güvenlik yasa tasarısı kabul edildi

İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, ülkede kolluk kuvvetlerine saldıranlara cezaları ve güvenlik güçlerinin yasal güvencelerini artıran yeni güvenlik yasa tasarısını kabul etti. Onaylanan tasarı; güvenlik güçlerine saldıranlara yönelik cezaların artırılması, güvenlik güçlerinin haklarının hukuki açıdan korunması, yasa dışı şekilde işgal edilen mülklerin ivedilikle tahliye edilmesinin kolaylaştırılması, yaşlılara yapılan dolandırıcılık suçlarına ağır cezalar getirilmesi, istasyon ve metro duraklarında yankesicilik yapanlara karşı cezaların artırılması gibi tedbirler öngörüyor. Öte yandan Roma'da tasarıyı protesto eden göstericilere polis coplu müdahalede bulundu.