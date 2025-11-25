İtalya’daki bölgesel seçimlerin sonuçları açıklandı

İtalyan ANSA ajansının paylaştığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre, iktidardaki sağ ittifak elindeki Veneto Bölgesi'ni yeniden kazanırken, muhalefetteki sol ittifak Campania ile Puglia bölgelerinden zaferle çıktı.

Ülkenin ikisi güneyde, biri kuzeyde üç büyük bölgesinde yaşayan ve yaklaşık 11 milyon seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu bölgesel seçimler, bugün sonuçlandı.

Sağ ittifak halihazırda 30 yıla yakındır yönettiği ve "kalesi olan" Veneto Bölgesi'nde Alberto Stefani'nin yüzde 64'lük oy oranıyla, sol adayı Giovanni Manildo karşısında zafer elde etti. 33 yaşındaki Stefani, bu seçim zaferiyle "en genç Bölgesel Yönetim Başkanı" olarak tarihe geçti.

Campania Bölgesi'nde de sol ittifak, eski Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico ile bu bölgeyi yeniden kazandı. Yüzde 61'lik oy oranı yakalayan Fico, rakibi sağ ittifakın adayı Dışişleri Bakan Yardımcısı Edmondo Cirielli'nin önünde zafer kazandı.