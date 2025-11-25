İtalya'daki bölgesel seçimlerin sonuçları açıklandı
İtalya'nın üç büyük bölgesinde dün ve bugün yapılan bölgesel seçimlerde, iktidardaki sağ ittifak elindeki Veneto Bölgesi'ni, muhalefetteki sol ittifak Campania ve Puglia bölgelerini yeniden kazandı.
Ülkenin ikisi güneyde, biri kuzeyde üç büyük bölgesinde yaşayan ve yaklaşık 11 milyon seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu bölgesel seçimler, bugün sonuçlandı.
Oy verme işlemlerinin yerel saatle 15.00'te (TSİ 17.00) sona erdiği üç bölgede oy sayım işlemine geçildi.
İtalyan ANSA ajansının paylaştığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre, iktidardaki sağ ittifak elindeki Veneto Bölgesi'ni yeniden kazanırken, muhalefetteki sol ittifak Campania ile Puglia bölgelerinden zaferle çıktı.
Sağ ittifak halihazırda 30 yıla yakındır yönettiği ve "kalesi olan" Veneto Bölgesi'nde Alberto Stefani'nin yüzde 64'lük oy oranıyla, sol adayı Giovanni Manildo karşısında zafer elde etti. 33 yaşındaki Stefani, bu seçim zaferiyle "en genç Bölgesel Yönetim Başkanı" olarak tarihe geçti.
Campania Bölgesi'nde de sol ittifak, eski Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico ile bu bölgeyi yeniden kazandı. Yüzde 61'lik oy oranı yakalayan Fico, rakibi sağ ittifakın adayı Dışişleri Bakan Yardımcısı Edmondo Cirielli'nin önünde zafer kazandı.
Sol ittifak, ülkenin güneydoğusundaki Puglia Bölgesi'nde de iktidarını sürdürecek. Yüzde 65'lik oy oranı yakalayan eski Bari Belediye Başkanı Antonio Decaro, sağ ittifakın adayı iş insanı Luigi Lobuono karşısında seçimi açık farkla kazanmasını bildi. Böylece her iki ittifak da ellerindeki bölgelerde iktidarlarını devam ettirmiş oldu.
20 idari bölge yönetimi bulunan İtalya'da bu sene, 6 bölgede, yerel halk bölgesel seçimler için sandığa gitti. Bu seçimlerde, ülkede iktidarda olan sağ ittifak, Marche, Calabria, Veneto bölgelerini; sol ittifak Toskana, Puglia ve Campania bölgelerini elinde tutmayı başardı.