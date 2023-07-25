İtalya’daki orman yangınlarında 4 kişi hayatını kaybetti

İTALYA'NIN KUZEYİ İSE FIRTINALARA TESLİM

Ülkenin kuzeyindeki Lombardiya ve Veneto bölgeleri ise şiddetli dolu yağışı ve fırtınalı hava koşullarıyla mücadele ediyor.

Lombardiya Bölgesel Yönetimi, şu ana dek çok sayıda ağacın ve yol levhalarının devrildiği, binaların ve araçların hasar gördüğü ayrıca iki kişinin hayatını kaybettiği fırtına sebebiyle merkezi hükümetten OHAL ilan etmesi için talepte bulunmaya hazırlanıyor.

Lombardiya Bölgesi'nin başkenti Milano'da sert fırtına nedeniyle devrilen ağaçlar şehir merkezindeki yolların bir bölümünü ulaşıma kapatırken, yağışlar nedeniyle bazı caddeler de sular altında kaldı.

Veneto Bölgesi'nde de şiddetli fırtınada elektrik şebekesinin zarar gördüğü ve 8 bin kişiye elektrik verilemediği basına yansıdı.