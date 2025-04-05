İtalya’daki protestoda AB bayrakları yakıldı

İtalya'da öğrenciler, Roma, Torino ve Cenova'da hükümetin eğitim politikalarını ve Avrupa Birliği'nin (AB) yeniden silahlanma planını protesto ederken, bazı yerlerde NATO ve AB bayraklarını yaktı. Gösteriler sırasında öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da tepki gösterdi. Cenova'daki protestolarda öğrenciler, Avrupalı siyasiler yanında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun fotoğraflarının bulunduğu pankartları duvarlara asarak hedef haline getirip domates, portakal ve yumurta attı.