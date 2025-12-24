İtalya’dan, Bosna Hersek’in üyelik sürecine destek

Bosna Hersek Savunma Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, görüşmede savunma alanındaki sürekli, kapsamlı ve nitelikli ikili işbirliğinin ele alındığı belirtildi.

GÜVENLİĞİMİZLE DOĞRUDAN BAĞLANTILI

Açıklamada görüşlerine yer verilen Helez, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri mensubu askeri öğrencilerin İtalya'daki askeri eğitim kurumlarında eğitim görmesinin önemli olduğunu aktardı. Bakan Helez, Crosetto'nun, ülkesinin AB ve NATO üyelik sürecine destek verdiğini aktararak, "Kendisi, Batı Balkanlar'ı istikrarsızlaştırmaya yönelik her türlü girişimin Avrupa'ya karşı yürütülen bir tür hibrit faaliyet olduğunu açıkça ifade etti. Balkanlar'ın güvenliğinin Avrupa'nın genel güvenliğiyle doğrudan ve kopmaz biçimde bağlantılı olduğunu vurguladı." ifadesini kullandı.

BARIŞ VE İSTİKRAR KORUNMALI

Crosetto da İtalya Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'in AB ve NATO üyelik sürecine desteğini yineleyerek, Balkanlar'ın batısında barış ve istikrarın korunması gerektiğini kaydetti.