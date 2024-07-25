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Haberler Dünya Haberleri İtalya'dan Gazze açıklaması: İnsani durumla ilgili güçlü derecede endişeliyiz
Giriş Tarihi: 25.7.2024 15:30

İtalya'dan Gazze açıklaması: İnsani durumla ilgili güçlü derecede endişeliyiz

İtalya'da Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Giorgia Meloni, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile yaptıkları görüşmede, İsrail'in saldırılarını devam ettirdiği Gazze'deki insani durumla ilgili endişelerini dile getirdi. Matteralla ve Meloni, toplantıdan önce yaptığı açıklamada, ateşkes sağlanması için mümkün olan her şeyin yapılması gerektiğini vurguladı.

AA
İtalya’dan Gazze açıklaması: İnsani durumla ilgili güçlü derecede endişeliyiz

İtalya'da Cumhurbaşkanı Mattarella ve Başbakan Meloni, başkent Roma'daki Başbakanlık Konutu'nda (Palazzo Chigi), İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile bir araya geldi.

"GÜÇLÜ DERECEDE ENDİŞELİYİZ"

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Meloni, Herzog ile görüşmesinde, Gazze'deki insani durumdan "güçlü derecede endişeli" olduğunu belirtti.

Meloni, İtalya'nın bölgedeki gerilimi düşürme çabalarına ilişkin taahhüdünü yineledi.

Mattarella da görüşmede, Gazze'de insan haklarına saygı duyulması gerektiği ve çatışmaların büyümemesi yönünde görüş bildirdi.

"ATEŞKES İÇİN HER ŞEY YAPILMALI"

Görüşmede hazır bulunan İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de toplantıdan önce yaptığı açıklamada, ateşkes sağlanması için mümkün olan her şeyin yapılması gerektiğini vurguladı.

Herzog, Chigi Sarayı'na girerken, Filistin destekçilerinden oluşan bir grup "Özgür Filistin" sloganları attı.

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İtalya'dan Gazze açıklaması: İnsani durumla ilgili güçlü derecede endişeliyiz
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