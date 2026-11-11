İtalya’dan Gazze’deki sel felaketi için 5 milyon euroluk kaynak

Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde "Bakana sorular" oturumuna katılan Tajani, burada gündemdeki konulara ilişkin milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Gazze'de yaşanan sel felaketine değinen Tajani, "Son günlerde Gazze'deki yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kampları vuran ve halihazırda dramatik boyutlarda olan insani durumu daha da ağırlaştıran şiddetli su baskınları karşısında, halkına acil yardım ulaştırmak amacıyla 5 milyon avro değerinde yeni bir acil yardım girişimi başlatma kararı aldım." dedi.

Tajani, ABD'nin Miami kentinde yapılacak G20 Liderler Zirvesi'ne Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davet edilmesine ilişkin kararın, dönem başkanı ABD'ye ait olacağını belirterek, "Elbette barış sağlanırsa bir davet söz konusu olabilir. Barış sağlanmazsa, Moskova'nın eylemlerle diyaloğa girme isteğini göstermesi gerekir. Şu an itibarıyla sivillere yönelik devam eden saldırılar, ne yazık ki Kremlin'in ciddi bir barış iradesine sahip olmadığını göstermektedir." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Rusya ve Ukrayna ile üçlü görüşmelere yeniden başlama konusundaki diplomatik taahhüdünü kesinlikle desteklediklerini vurgulayan Tajani, şöyle devam etti:

"Abu Dabi'de gerçekleştirilen yeni müzakereler, yeni bir aşamanın başlangıcına işaret ediyor. Fransa, Almanya ve İngiltere ile biz de oradaydık. Avrupa'nın müzakerelerde daha geniş, daha etkili ve daha temsil gücü yüksek bir rol üstlenmesi için çalışmayı sürdürüyoruz. Ukrayna ile ilgili hiçbir şey Ukrayna olmadan kararlaştırılamaz, Avrupa güvenliği ile ilgili hiçbir şey, Avrupa olmadan kararlaştırılamaz. Bu nedenle Avrupa'nın ortak bir yetki temelinde tek sesle konuşması daha da acildir."

Tajani, yeni siber saldırılarla karşı karşıya olduğunu ve kendisinin yanı sıra ailesinin reşit olmayan üyelerinin de hedef alındığını belirtti.

Muhalefet partilerine de seslenen Tajani, siber saldırılar karşısında bölünmemeleri gerektiğini kaydetti.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör