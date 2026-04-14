İtalya’dan İsrail’e soğuk duş: Savunma anlaşmasının otomatik yenilenme işlemi askıya alındı

Başbakan Meloni, Verona kentindeki bir fuarı ziyareti sırasında basın mensuplarına açıklama yaptı. Meloni, "Hükümet, mevcut durum ışığında, İsrail ile olan savunma anlaşmasının otomatik yenilenmesini askıya almaya karar vermiştir." dedi.

"KABUL EDİLEMEZ"

Meloni ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'ya yönelik sözlerini "kabul edilemez" bulduğunu da yineledi.

Bu arada, İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, İtalya-İsrail askeri iş birliği mutabakatını askıya alan mektubu İsrailli mevkidaşı Israel Katz'a gönderdi.

5 YILDA BİR YENİLENMEYİ ÖNGÖRÜYORDU

Söz konusu mutabakat, iki ülke arasında askeri teçhizat ve teknolojik araştırmaların değişimiyle ilgili savunma iş birliğini kapsıyordu. Mutabakat, daha önce 5 yılda bir yenilenmeyi öngörüyordu ve 13 Nisan 2016'da yürürlüğe girmişti.

Ülkede muhalefet partileri, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları, uzun süredir Meloni hükümetine, İtalya-İsrail Askeri İş birliği Mutabakatı'nın durdurulması yönünde çağrılar yapıyordu.

İTALYA İLE İSRAİL İLİŞKİLERİNDE TANSİYON LÜBNAN DOLAYISIYLA YÜKSELDİ

İtalya-İsrail ilişkileri, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) bünyesindeki İtalyan askeri araç konvoylarına, İsrail ordusunca açılan ateşler dolayısıyla son günlerde gerilmişti.

8 ve 12 Nisan'da meydana gelen olaylarda İtalyan askerlerinin de bulunduğu UNIFIL konvoylarına, İsrail ordusunca uyarı ateşi açıldığı basına yansımıştı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, 8 Nisan'daki olayın ardından İsrail'in Roma Büyükelçisi Jonathan Peled'in dışişleri bakanlığına çağrılması talimatını vermişti.

Son olarak Bakan Tajani'nin, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yaptığı ziyaret sırasında, İsrail'in sivilleri hedef alan "kabul edilemez" saldırıları karşısında dayanışma göstermek için Lübnan'a gittiğini ifade etmesi, İsrail'in tepkisini çekmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Tajani'nin sözlerini protesto etmek üzere dün İtalya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Luca Ferrari'yi bakanlığa çağırmıştı.