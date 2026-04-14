İtalyan dergisinden Siyonist yalanlara karşı çarpıcı kapak: İstismar

İtalyan dergisi L'Espresso son sayısı siyonist İsrail rejimi ve ordusunun katliam gerçeğini ortaya koyan çarpıcı bir kapakla çıktı. İsrail askerinin resmedildiği kapak görseline 'İSTİSMAR' başlığı atıldı. Derginin kapağında "Batı Şeria'nın işgali, yerleşimcilerle işbirliği yapan askerlerle birlikte gerçekleşti. Gazze yok edildi. Lübnan'da ilerleme kaydedildi. Suriye'de sınır ihlal edildi.

İran'a karşı savaş açıldı. Etnik temizlik ve katliamlar yapıldı. Siyonist sağ, Büyük İsrail'e işte böyle şekil veriyor" ifadeleri yer aldı. İtalya'nın en çok satan dergisi L'Espresso'nun çarpıcı başlığı İsrail'in Roma Büyükelçisi'ni rahatsız etti. Soykırımcı İsrail'in temsilcisi dergi kapağı için büyük bir pişkinlikle 'Nefret suçu' dedi.