İtalyan gemileri Hürmüz’de! Olası misyon için 2 mayın gemisi bölge yakınlarına konuşlandırılacak

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Bakan Crosetto, bu sabah Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile parlamentonun üst kanadı Senato'nun dışişleri ve savunma ortak komisyonunun toplantısına katıldı.

"ÖNLEM AMACIYLA İKİ MAYIN GEMİSİNİ BOĞAZ'A KONUŞLANDIRIYORUZ"

Crosetto, burada ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Barış sağlanırsa, müttefik ülkelerin tüm birliklerinin Körfez'e ulaşması neredeyse 1 ay sürecek. Önlem amacıyla iki mayın avlama gemisini Boğaz'a nispeten daha yakın konuşlandırmaya hazırlanıyoruz." dedi.

Crosetto, İtalyan donanmasına ait iki mayın avlama gemisinin ilk aşamada Kızıldeniz'de halihazırda İtalyan parlamentosunun da yetki verdiği Avrupa Birliği'nin (AB) Kızıldeniz'de yürüttüğü Aspides deniz operasyonu gibi uluslararası görevlere dahil olacağını kaydetti.

Hürmüz Boğazı'na yönelik bir misyonu 40 ülkenin değerlendirdiğini dile getiren Crosetto, "Bugün 40 ülke, koşullar elverir el vermez Hürmüz Boğazı'nı serbest ve geçilebilir hale getirmeye katkı sunmayı değerlendiriyor. Bu ülkelerden 24'ü, bugün o bölgede bulunan ve ne konumu ne de sayısı kimse tarafından, hatta İranlıların kendileri tarafından bile bilinmeyen mayınların temizlenmesinde faydalı olacak son derece uzmanlaşmış unsurlarla katılma yönünde prensipte hazır olduklarını bildirdi." diye konuştu.

"HÜRMÜZ'E BİR MİSYON, MEŞRU ULUSLARARASI YASAL ÇERÇEVE VE İLGİLİ TÜM TARAFLARIN ONAYINI GEREKTİRİR"

Bakan Crosetto, Hürmüz Boğazı için uluslararası yasal çerçevenin gerekliliğine işaret ederek, "Hürmüz'e bir misyon, meşru bir uluslararası yasal çerçeve ve ilgili tüm tarafların onayını gerektirir. Açıkçası, her türlü misyon, o bölgedeki tüm ülkelerin onayını gerektirir. İran onay vermezse, barışçıl şekilde ilerleyebilecek bir misyon olmaz. Bu durumda, bombalanma riskiyle karşı karşıya kalırız." ifadelerini kullandı.

İtalya Savunma Bakanı, yapılan açıklamaları takip ettiklerini ve bunlara bakıldığında Körfez'de ateşkesin şu an için uzak olduğunu düşündüğünü ama sağduyunun galip gelmesini umduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Tajani de herhangi bir yanlış anlaşılma olmasını istemediklerini belirterek, "Körfez'de yeni bir askeri misyonun yetkilendirilmesini istemiyoruz ancak hükümetin barışa olan bağlılığını ve uluslararası koalisyona katılımımıza yol açabilecek yolu paylaşıyoruz. Bu taahhüt ancak düşmanlıkların kesin olarak sona ermesinden sonra gereklidir." diye konuştu.

Tajani, ayrıca İsrail'in, Filistinli esirlere yönelik idam cezasını da geri çekmesi gerektiğini ve İtalyan hükümetinin, İsraillilerin Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbetmesine karşı olduklarını belirtti.

Bu arada, muhalefetteki sol partilerin parlamenterleri de bakanlara, İtalya'nın 14 Nisan'da İsrail ile savunma anlaşmasının otomatik yenilenmesini askıya alma kararının ne zaman devreye gireceği ve detaylarına ilişkin bakanlara sorular yöneltirken, sorularına tam yanıt alamamaları dolayısıyla hükümeti eleştirdi.

Diğer yandan İtalyan hükümetinin, Hürmüz Boğazı'na yönelik muhtemel uluslararası askeri bir misyonda İtalyan askerlerini görevlendirebilmesi için parlamentodan onay alması gerekiyor.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör