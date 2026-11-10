İtalyan kadın tarihi köşkünü Filistinli çocuklar için satıyor
İtalya'da 75 yaşındaki Eugenia Granito isimli kadın, 17. yüzyıldan kalma aile yadigârı köşkünü ve aynı mülkteki şapeli Gazze'deki çocuklara yardım için satışa çıkardı. Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çeken kadın "İsrail tarafından acımasızca vurulan çocukları gördünüz mü? Onlar ölüyor... Gazze'de çocukların hiçbir şeyi yok. Bu yüzden onları düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Granito, gelirin Gazze'de bir hastane ya da okul yapımına katkı sağlamasını umduğunu belirtti.
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