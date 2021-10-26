İtalya’nın Katanya kentini sel vurdu

Kentteki olumsuz hava koşulları sebebiyle Katanya Fontanarossa Havaalanı'nda da uçuşların durduğu ve hava ulaşımında aksaklıkların yaşandığı belirtildi.

Katanya ve çevresinde son üç gündür devam eden yoğun yağışlı hava koşullarında farklı noktalarda sel ve su baskını olayları yaşanıyor. Bölgede önceki gün de bir yaşlı çiftin kaybolduğu ifade edilirken dün 65 yaşındaki bir adamın cesedine ulaşıldığı, karısını ise arama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.