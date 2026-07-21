İtalya’nın Sicilya Adası’nda orman yangını! Yerleşim yerleri tehdit altında

Ulusal basında çıkan haberlere göre, son günlerde aşırı sıcakların da etkisiyle Sicilya Adası'nın farklı birçok noktasında ormanlık ve makilik alanlarda yangınlarla mücadele ediliyor.

Adanın iç kısımlarında yer alan Palermo vilayetine bağlı Castronovo beldesi yakınlarındaki dağlık makilik alanda dün başlayan orman yangınında alevlerin beldeyi tehdit ettiği ve büyük endişeye yol açtığı belirtildi.

Alevlerin beldenin etrafını sarması sebebiyle birçok evin tahliye edildiği ve civardaki tarım arazilerinin zarar gördüğü bildirildi.

Yangından Castronovo'daki su arıtma tesisinin de etkilendiği, içme suyu tedarikinde sorunlar yaşandığı ve en az 21 beldeye su verilemediği ifade edildi.

Dumandan zehirlenen bazı vatandaşlara da acil servis ekiplerinin yardım ettiği aktarıldı.

Castronovo Belediye Başkanı Vitale Gattuso, basına yaptığı açıklamada, durumun ciddi olduğunu belirterek, yangını söndürmek için acil yardım çağrısında bulundu ve uçak gönderilmesini talep etti.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör