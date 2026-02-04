İyilik Derneği Gazze’de halka umut oluyor

İsrail'in Refah Sınır Kapısı'ndaki "siyonist oyunu" dün de devam etti. Anlaşma gereği en az 50 yaralı ve hasta Filistinlinin bölgeden Mısır'a geçirilmesi gerekiyordu ancak ilk gün sadece 5 Gazzelinin tahliye edildiği açıklandı. Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinde ise insani felaket sürüyor. İyilik Derneği sahada yürüttüğü yardım çalışmalarıyla binlerce Gazzeliye umut oluyor. Dernek günlük bin kişiye yemeğin yanı sıra 7-24 mobil sağlık hizmeti sunuyor. Yetim çocuklara yönelik şenlikler ve psikososyal destek programları ile çocukların yaşadığı travmanın etkilerini azaltmaya çalışan İyilik Derneği, tüm yardım süreçlerini ise şeffaf yapıyor. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı da son 24 saat içerisinde 8 artarak 71 bin 803'e yükseldi.