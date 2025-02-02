‘İyilik Gemisi’ Gazze’de

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye'nin yardım elinin Gazze'de olduğunu belirtilerek, 14. İyilik Gemisi'nin bölgeye ulaştığını kaydetti. AFAD'ın çadır ve battaniye yüklü yardım tırlarının, Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze'ye giriş yaptığı kaydedilen açıklamada, "Devletimizin gücü ve milletimizin desteğiyle, Filistin'in yanındayız. İnsanımız için ülkemizde, insanlık için sınırlarımızın ötesinde" ifadelerine yer verildi. Öte yandan Türk Kızılay, acil barınma ihtiyacını gidermek amacıyla çadır ve barınma malzemelerinden oluşan 57 tırın, Refah'tan geçerek Gazze'ye girdiğini bildirdi.