İyilik treni yola çıkmaya hazırlanıyor

Mazlumlara umut olan Türkiye
, Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın çağrısıyla AFAD
tarafından koordine edilen 10 STK ve vatandaşların desteğiyle hazırlanan "İyilik Treni"nin bugün yola çıkması bekleniyor.
100 TONLUK MALZEME
İyilik treninde Afganlıların ihtiyaç duyduğu temel gıda ürünlerinden kıyafetlere, battaniyeden tıbbi malzemeye kadar çeşitli ürünler toplandı. Tren, Ankara Garı
'ndan törenle yola çıkacak. Afganistan
için yola çıkacak trene Kızılay
tarafından yaklaşık 100 ton ağırlığında 9 vagonluk insani yardım malzemesi yüklendi. Malzemeler 2 bin 832 giyim kolisi, 2 bin 350 gıda kolisi, 100 adet yetişkin tekerlekli sandalye, 100 adet çocuk tekerlekli sandalye, bin adet battaniye, 500 adet hijyen kiti ve 640 adet yataktan oluşuyor.