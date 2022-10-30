İzdihama ‘ünlü geldi’ söylentisi mi yol açtı?

Kore'nin başkenti Seul'un Itaewon bölgesinde önceki gece düzenlenen "Cadılar Bayramı" kutlamalarında yaşanan izdihamda ölenlerin sayısı 1534 çıktı. Aralarında durumu ağı olan 82 kişi ise yaralandı. Yaşamını yitirenlerin büyük kısmının 20'li yaşlardaki gençler olduğunu kaydedildi. Ulusal İtfaiye Teşkilatı yetkilileri, ölenlerden 22'sinin yabancı uyruklu olduğunu kaydetti. Seul şehir yönetimi ise olayla bağlantılı 355 kayıp ihbarının alındığını açıkladı. Yaşanan izdihamın nedeni merak edilirken çeşitli iddialar ortaya atıldı. Ulusal medyada yer alan bazı haberlere göre izdiham, Itaewon'daki eğlence mekanına kimliği açıklanmayan bir ünlünün geleceğine dair söylentilerle kalabalığın buraya akın etmesi sonucu yaşandı. Ulusal İtfaiye Teşkilatı yetkilisi, izdihamın, eğlence mekanlarının yer aldığı dar sokakta arka taraftakilerin kalabalığı itmeleri sonucu yaşandığını düşündüklerini belirtti. Öte yandan mekanda uyuşturucu içeren şeker dağıtıldığına ilişkin iddialar da sosyal medyada yayıldı.Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, olayın hemen ardından acil durum toplantıları düzenledi. Televizyonlardan halka seslenen Yoon, "ulusal yas" ilan ederken "Bu trajedi ve felaket asla yaşanmamalıydı" dedi.SOSYAL medyaya yansıyan görüntülerde izdiham sonrası onlarca kişinin yerlerde cansız yattığı görüldü. Acil servis çalışanları ile diğer kişilerin yerde yatan insanlara kalp masajı yaptığı dikkat çekti. Video ve fotoğraflarda, üzerleri örtülü şekilde yan yana yatırılan onlarca cansız beden görüldü. Kutlamaya katılanların sosyal medya hesaplarından yaptıkları canlı yayınlarda izdiham anlarının dehşeti gözler önüne serildi.TÜRKIYE'NIN Seul Büyükelçiliği, izdihamda ölen veya yaralanan Türk vatandaşının bulunmadığını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı ise izdihamda yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Dost Kore Cumhuriyeti halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. ABD ve Çin de taziyelerini iletti.tanıkları, kalabalığın aniden 4 metre enindeki sokağa doluştuğunu, öndekilerin düşerek üst üste yığıldığını anlattı. Kutlamalara yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı tahmin ediliyor.OLAYA şahit olan Türk vatandaşları yaşadıklarını anlattı. Yerde cesetler gördüğünü söyleyen Rabia Şirin, "Çok sayıda insan vardı, yürümeye bile yer yoktu... Gittiğimde olayların çoğu olmuştu, bazılarını hayata döndürmeye çalışıyorlardı. Kurtulanların üstleri başları yırtık, ayakkabıları yok, topallıyorlardı. Çok korkunçtu" dedi. Seul'de çalışan İrem Ç. İse, ceset torbaları gördüklerini anlattı. Elif İ. de, rengi morarmış insanlara kalp masajı yapıldığını belirtti.