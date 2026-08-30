İzlanda’da AB referandumu sonuçlandı: Halk müzakerelerin yeniden başlamasını istemedi
İzlanda’da Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin yeniden başlatılması için düzenlenen referandumda yüzde 52,5 oranında “Hayır” oyu çıktı. Başbakan Kristrun Frostadottir, hükümetin halkın verdiği karara göre hareket edeceğini söyledi.
İzlanda kamu yayın kuruluşu RUV'un paylaştığı verilere göre, yaklaşık 400 bin nüfuslu İzlanda'da dün yapılan referandumda yüzde 52,5'lik kesim, Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik müzakerelerinin yeniden başlatılmasını istemedi.
AB müzakereleri için düzenlenen referandumda oyların yüzde 70'e yakını sayıldı, yüzde 47,5 oranında "Evet" oyu çıktı.
İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, yaptığı açıklamada, referanduma katılımdan son derece memnun olduğunu, hükümetin sonuca göre hareket edeceğini söyledi.
AB KARŞITI HÜKÜMET SÜRECİ ASKIYA ALMIŞTI
İzlanda, AB üyelik başvurusunu 2009'da yapmış, üyelik müzakerelerinin devam ettiği 2013'te AB karşıtı hükümetin başa gelmesiyle süreç askıya alınmıştı.
Ülkede 2024'te yapılan son seçimde Sosyal Demokrat İttifakı liderliğinde kurulan koalisyon, müzakerelerin yeniden başlatılıp başlatılmaması konusunda referanduma gitme kararı almıştı.