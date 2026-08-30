İzlanda’da AB referandumu sonuçlandı: Halk müzakerelerin yeniden başlamasını istemedi

İzlanda kamu yayın kuruluşu RUV'un paylaştığı verilere göre, yaklaşık 400 bin nüfuslu İzlanda'da dün yapılan referandumda yüzde 52,5'lik kesim, Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik müzakerelerinin yeniden başlatılmasını istemedi.

AB müzakereleri için düzenlenen referandumda oyların yüzde 70'e yakını sayıldı, yüzde 47,5 oranında "Evet" oyu çıktı.

İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, yaptığı açıklamada, referanduma katılımdan son derece memnun olduğunu, hükümetin sonuca göre hareket edeceğini söyledi.