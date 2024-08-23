İzlanda’da yanardağ lav püskürttü

Patlamanın etkisinin, bazı yolların kapanmasıyla sınırlı olduğuna işaret eden yetkililer, henüz büyük bir tehdit bulunmadığını ifade etti.

Reykjanes Yarımadası'nda bulunan ve 2021'de faaliyete geçen Fagradals Yanardağı, 6 bin yıl sonra lav püskürtmeye başlamıştı. Bu, Reykjanes'de 781 yıl sonra meydana gelen ilk volkanik patlama olmuştu.