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Giriş Tarihi: 23.8.2024 11:48

İzlanda'da yanardağ lav püskürttü

İzlandalı yetkililer, Reykjanes Yarımadası'ndaki volkanik faaliyete ilişkin açıklamalarda bulundu.

AA
İzlanda’da yanardağ lav püskürttü

İzlanda'nın güneybatısında Reykjanes Yarımadası'nda bulunan bir yanardağın, patlayarak lav ve kül püskürttüğü bildirildi. Birkaç sarsıntının ardından gelen patlama sonucu yanardağın lav ve kül püskürttüğünü belirten yetkililer, bunun Aralık 2023'ten bu yana yanardağdaki 6'ncı patlama olduğunu kaydetti.

Patlamanın etkisinin, bazı yolların kapanmasıyla sınırlı olduğuna işaret eden yetkililer, henüz büyük bir tehdit bulunmadığını ifade etti.

Reykjanes Yarımadası'nda bulunan ve 2021'de faaliyete geçen Fagradals Yanardağı, 6 bin yıl sonra lav püskürtmeye başlamıştı. Bu, Reykjanes'de 781 yıl sonra meydana gelen ilk volkanik patlama olmuştu.

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İzlanda'da yanardağ lav püskürttü
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