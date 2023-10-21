İzmir’de depremin ürkütücü sesi kaydedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, merkez üssü Buca ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 23.53'de meydana gelen sarsıntı, yerin 9.23 kilometre derinliğinde oluştu. Deprem, kentte kısa sürede paniğe yol açarken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.