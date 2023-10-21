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Giriş Tarihi: 21.10.2023 12:40

İzmir'de depremin ürkütücü sesi kaydedildi

İzmir'in Buca ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kentte kısa sürede paniğe yol açarken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Öte yandan, sarsıntı esnasında ortaya çıkan ses ise bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İzmir’de depremin ürkütücü sesi kaydedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, merkez üssü Buca ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 23.53'de meydana gelen sarsıntı, yerin 9.23 kilometre derinliğinde oluştu. Deprem, kentte kısa sürede paniğe yol açarken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.



DEPREMİN ÜRKÜTÜCÜ SESİ KAYDEDİLDİ

Öte yandan, sarsıntı esnasında ortaya çıkan ses ise bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Deprem anında yaklaşık 3 saniye boyunca gürültü sesi duyuldu.

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İzmir'de depremin ürkütücü sesi kaydedildi
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