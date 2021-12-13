James Bond kızı Naomie Harris’ten korkunç itiraf: Herkesin içinde taciz etti

"KİMSE SESİNİ ÇIKARMADI"

Harris, bir keresinde oyuncu seçmeleri sırasında çok çok büyük bir yıldızın eliyle kendisini taciz ettiğini açıklarken "Bu konuda şok edici olan şey, oyuncu yönetmeni ve yönetmenin orada olmasıydı ve tabii ki, kimse bir şey söylemedi, çünkü öylesine büyük bir yıldızdı ki" dedi.