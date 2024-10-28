Japon meclisinde değişim: Liberal Demokrat Parti üstünlüğünü kaybetti

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, erken genel seçimlerde, LDP ve koalisyon ortağı Komeito, 465 sandalyenin sadece 215'ini aldı.

Böylece, çoğunluğu elde edebilmek için 233 sandalyeye ulaşamayan LDP, 15 yıl sonra ilk kez meclisteki üstünlüğünü kaybetti.

Ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Partisi (CDPJ) ise 148 milletvekili çıkardı. Japonya Yenilik Partisi ise 38 sandalye ile mecliste en fazla çoğunluğa sahip 3. parti oldu.

LDP'nin seçim stratejisi şefi Şinjiro Koizumi ise seçimlerdeki yenilginin sorumluluğunu üstlenerek istifa etti.