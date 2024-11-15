Japon Prenses Yuriko 101 yaşında öldü

Japonya İmparatorluk ailesinin en yaşlı üyesi Prenses Yuriko, 101 yaşında hayatını kaybetti. Son dönemde sağlık durumunun kötü olduğu belirtilen Prenses Yuriko'nun tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini bildirdi. Japon ulusal basınında Yuriko'nun zatürreden hayatını kaybettiği belirtildi. Yuriko'nun babası Masanari Takagi'nin soyu, Edo Dönemi'ne denk gelen 1800'lü yılların feodal derebeyi Hotta Masayoşi'ye dayanıyor. "İmparatorluk ailesinin en yaşlı üyesi" unvanına sahip olan Yuriko'nun, eşi Prens Mikasa 2016'da 100 yaşında hayatını kaybetmişti.