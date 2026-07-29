Japonlar da depreme hazırlıksız yakalandı
Yılda binlerce doğal afetle mücadele eden Japonya, 7.1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Depremin merkezi Kumamoto kentinde arama kurtarma ekipleri, kısmen çöken Aeon Alışveriş Merkezi'nde çok sayıda mahsur kalan kişinin olduğunu ve 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sarsıntı nedeniyle yollar parçalandı ve en az 48 bin binanın elektriği kesildi. Tsunami uyarısı verilen bölgede yetkililer, tehlikenin geçtiğini açıkladı. Deprem bölgesinden yaklaşık 300 bin kişi tahliye edildi.