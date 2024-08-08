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Giriş Tarihi: 9.8.2024

Japonya 7.1’le sarsıldı

Japonya 7.1’le sarsıldı
Japonya'nın güneybatısındaki Miyazaki eyaleti açıklarında 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan (JMA) yapılan açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Miyazaki eyaleti açıklarında yerel saatle 16.43'te 7.1 büyüklüğünde deprem olduğu duyuruldu. Açıklamada, depremin 30 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi. Japon yetkililer de Miyazaki eyaleti için tsunami uyarısı yayınladı. Deprem nedeniyle Miyazaki çevresindeki ulaşım hizmetleri aksadı. Yetkililer, Miyazaki Havalimanı'ndan Osaka ve Tokyo şehrine yapılan bazı uçuşların iptal edildiğini açıkladı.
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Japonya 7.1’le sarsıldı
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