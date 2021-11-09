Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Japonya 9 uydu taşıyan "Epsilon-5" roketini fırlattı
Giriş Tarihi: 9.11.2021 08:39 Son Güncelleme: 9.11.2021 08:42

Japonya 9 uydu taşıyan "Epsilon-5" roketini fırlattı

AA
Japonya 9 uydu taşıyan Epsilon-5 roketini fırlattı

Japonya 9 uydu taşıyan "Epsilon-5" roketini uzaya gönderdi.

Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), roketin, güneybatıdaki Kagoşima'da bulunan Uçinoura Uzay İstasyonundan fırlatıldığını bildirdi.

Ulusal 10 bilim enstitüsünce üretilen roketin 2,6 metre çapında, 26 metre uzunluğunda ve 96 ton olduğu kaydedildi.

Roketin, katı yakıt kullandığı ve sahip olduğu yapay zeka sayesinde fırlatma ve işçilik maliyetlerinin düştüğü vurgulandı.

Uzaya yönelik faaliyetler yürüten eğitim kuruluşları ile ticari firmaların teşvik edilmesini hedefleyen ve 9 uydu taşıyan "Epsilon-5" roketinin 5,8 milyar yene (51 milyon dolar) üretildiği belirtildi.

Kyodo ajansına göre, JAXA en son Ocak 2019'da Epsilon türü roket fırlatmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Japonya 9 uydu taşıyan "Epsilon-5" roketini fırlattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA