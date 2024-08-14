Japonya Başbakanı Kişida, partisinin liderlik seçiminde yarışmayacak

Başbakan Kişida, basına yaptığı açıklamada, 2021'den bu yana sürdürdüğü LDP Genel Başkanlığı görevine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görevinin eylülde sona ermesiyle parti içi liderlik seçiminde yarışmayacağını söyleyen Kişida, "yeni bir yüzün, partinin olumlu değişimini göstermeye" faydalı olacağına işaret etti.

Kişida, bu değişimi göstermeye yönelik "en belirgin adımın" kendisinin seçimlerden çekilmesi olduğunu belirtti.

Seçilecek yeni parti liderini destekleyeceğini ifade eden Kişida, Japonya için zorlu durumları ele alan politikaları gerçekleştirmek için kamu güvenini kazanmanın önemli olduğunu söyledi.

LDP liderliğinin, parti içi seçim tarihinin ilerleyen günlerde kararlaştırması bekleniyor.

Kişida'nın yerini alacak yeni LDP Genel Başkanı, bir sonraki başbakan adayı olarak desteklenecek.

Japonya'da, Siyasi Fonları Kontrol Yasası kapsamında bağış gelirlerini eksik bildirdikleri öne sürülen iktidar milletvekillerinden bazıları istifa etmişti.

Bağış fonu skandalının ardından Kişida hükümetine kamuoyu desteği azalmıştı.