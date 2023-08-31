Japonya Başbakanı radyoaktif iddialarına böyle nokta koydu

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (IAEA) uluslararası standartlara uygun olduğunu açıkladığı tahliye geçtiğimiz perşembe günü başlamıştı. Tahliye planı ülkedeki balıkçılar ve Çin başta olmak üzere bazı kesimlerin tepkisine neden olmuştu. Santral işletmecisi TEPCO ve Japonya hükümeti ise, tahliyenin ardından bölge açıklarından alınan su örneklerindeki radyoaktivite seviyesinin güvenli sınırlar içinde olduğunu açıklamıştı.