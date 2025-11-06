Japonya Başbakanı Sanae ile İtalya Başbakanı Meloni telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iki liderin yaklaşık 15 dakika süren görüşmesinde, güvenlik ve ekonomi başta olmak üzere iş birliğinin istikrarlı şekilde ilerlediği vurgulandı. Başbakan Sanae, gelecek yıl Japonya-İtalya diplomatik ilişkilerinin 160'ıncı yılının kutlanacağını hatırlatarak, bu dönüm noktasında ilişkileri daha ileri taşımak istediklerini belirtti.

"G7 BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMELİYİZ"

Açıklamada, liderlerin uluslararası güvenlik ortamı ve G7'nin birliğinin güçlendirilmesi konularında mutabık kaldığı ifade edildi. Görüşmede ayrıca, özgür, açık ve istikrarlı bir uluslararası düzenin korunması için dost ülkelerle iş birliğinin derinleştirilmesi gerektiği vurgulandı.

MELONİ: "İLİŞKİLERİMİZE YENİ İVME KAZANDIRIYORUZ"

İtalya Başbakanı Meloni, "Görüşme, ekonomik-ticari, kültürel, teknolojik ve savunma alanlarında başlayarak ikili iş birliğine yeni bir ivme kazandırma konusundaki ortak isteğimizi yeniden teyit etmemizi sağladı. İtalya ile Japonya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 160'ıncı yıl dönümü vesilesiyle, önümüzdeki yıl bir toplantı düzenlemek için çalışma konusunda anlaştık" dedi.