Japonya Başbakanı Takaiçi: “Tayvan’daki acil durum, Japonya için hayati tehdit olabilir”

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Temsilciler Meclisi Bütçe Komitesi'nde bölgedeki olası krizlere karşı ülkesinin yaklaşımını değerlendiren Başbakan Takaiçi "Tayvan'da askeri güç kullanımını gerektiren bir acil durum, ulusal güvenlik mevzuatı doğrultusunda Japonya için hayatta kalma tehdidi oluşturabilir" dedi.

"EN KÖTÜ SENARYOYA HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

Tayvan'a yönelik olası bir deniz ablukasının Japonya'nın varlığı için kriz anlamına gelebileceğini vurgulayan Takaiçi, "Tayvan'daki acil durum ciddi bir aşamaya ulaştı. En kötü senaryoya hazırlıklı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Başbakan, hükümetin kararlarını gerçek bilgiler ve özel koşullar doğrultusunda alacağını belirterek, "Silahlı bir saldırı meydana gelirse varoluşsal bir tehdit oluşturma olasılığı yüksek." açıklamasında bulundu.

Ulusal basında Takaiçi'nin ifadeleri, "tehdit halinde Tokyo hükümetinin, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ni (SDF) kuvvete başvurabilecek hamlelere yönlendirebileceği" şeklinde algılandı.

Bu yıl 21 Ekim'de başbakanlık görevini üstlenen ve ulusal güvenlik konusundaki şahin görüşleriyle tanınan Takaiçi, "Tayvan yanlısı" yaklaşımlarıyla biliniyor.