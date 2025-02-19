Japonya Başbakanı’na saldırmıştı: Hapis cezası belli oldu
Japonya eski Başbakanı Kişida Fumio’ya seçim konuşması sırasında saldıran zanlının mahkemesi görüldü. Saldırgan şahsa 10 yıl hapis cezası verildi.
Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Japonya eski Başbakanı Kişida Fumio'ya saldıran 25 yaşındaki Kimura Ryuji hakkında görülen davaya ilişkin karar açıklandı.
Mahkeme, "Görevdeki bir başbakanı hedef alarak halk arasında endişeye neden olmakla" suçlanan Kimura'yı 10 yıl hapis cezasına mahkum etti.
ESKİ JAPONYA BAŞBAKANI'NA SALDIRI
Dönemin Başbakanı Kişida, 15 Nisan 2023'te Wakayama'da seçim konuşması yaparken bir patlama sesi duyulmuştu.
Yerel medyaya yansıyan videolarda, Kişida'nın bulunduğu yere gümüş silindirik bir boru şeklinde sis bombası fırlatıldığı görülmüştü.
Kişida yara almadan tahliye edilirken, biri polis olmak üzere iki kişi hafif yaralanmıştı.
Olayla ilgili olarak Hyogo eyaletinin Kawanişi kentine kayıtlı Kimura Ryuji gözaltına alınmıştı.