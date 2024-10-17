Japonya Başbakanı’ndan tepki çeken hamle: Tapınağa bağış yolladı

DAHA ÖNCE DE TEPKİLERE NEDEN OLMUŞTU

Temmuz 2022'de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Japonya Başbakanı Abe Şinzo, 2013'te tapınağı ziyaret etmiş ve bu ziyaret komşu ülkelerin tepkisini çekmişti.

Japonya'da hükümet yetkilileri ve iş dünyası yöneticilerinin yıl içinde birçok kez ziyaret ettiği kutsal tapınağa, başbakan düzeyinde en son Abe gitmişti.

İlk olarak 1869'da inşa edilen tapınağın İkinci Dünya Savaşı'nda ölen 2,5 milyon kişinin anısını onurlandırdığı biliniyor. Tapınak keşişlerinin 14 savaş suçlusunu, 1978 yılında "kutsal" kabul etmesi tartışmalara neden olmuştu.

Komşu ülkeler nezdinde "Japonya'nın geçmiş militarizminin sembolü" olarak görülen tarihi tapınak, savaşta ölenlerin anılması amacıyla yıl içinde farklı festivaller dolayısıyla ziyaretçi akınına uğruyor.