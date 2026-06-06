Japonya, bir ayının peşine düştü
JAPONYA'NIN Fukuşima kentinde dört kişiyi yaralayan bir ayı, girdiği fabrikada musluğu açarak su içti, ardından kilitli bir pencerenin mandalını açıp izini kaybettirdi. Yetkililer, sakinleştirici iğneye rağmen etkilenmeyen ve "son derece zeki" olarak tanımlanan ayıyı bulmak için polis, avcılar ve dronlarla geniş çaplı operasyon yürütüyor. Japonya'da marta kadar son bir yılda ayı saldırıları sonucu yaralanan veya hayatını kaybeden kişi sayısı rekor seviyeye ulaşarak 238 oldu. Tohoku bölgesinde 19 binden fazla siyah ayı, Hokkaido'da da yaklaşık 11 bin 600 bozayı olduğu tahmin ediliyor. DIŞ HABERLER