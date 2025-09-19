Japonya BM Genel Kurulu’nda Filistin devletini tanımayacağını söyledi

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile telefonla görüşen Japonya Dışişleri Bakanı İvaya, Tokyo yönetiminin Filistin'i tanıma planı olmadığını belirtti.

İNGİLTERE, FRANSA VE KANADA TANIMAYA HAZIRLANIYOR

İngiltere, Fransa ve Kanada başta olmak üzere birçok ülke bu ay BM Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyacaklarını açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından gözler Japonya'ya çevrilmişti.

ABD YÖNETİMİNDEN TOKYO'YA BASKI İDDİASI

Japon basınında yer alan haberlere göre, ABD yönetiminin Tokyo'ya Filistin devletini tanımaması için baskı yaptığı öne sürüldü. Japonya'nın bu kararının, Washington'ın yönlendirmesiyle alındığı iddiaları dikkat çekti.