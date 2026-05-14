Japonya Dışişleri Bakanlığı: Japonya bağlantılı bir gemi Hürmüz Boğazı’nı geçti

Japonya Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

"GEMİ, JAPONYA'YA DOĞRU YOL ALIYOR"

Açıklamada, 4 Japon mürettebatın bulunduğu geminin, Hürmüz Boğazı'nı geçerek Basra Körfezi'nden ayrıldığı ve Japonya'ya doğru yol aldığı belirtildi.

Japonya bağlantılı başka bir geminin de 29 Nisan'da boğazdan geçtiği hatırlatılan açıklamada, gemilerin geçişinin Japon vatandaşlarının korunması açısından "olumlu bir gelişme" olarak değerlendirildiği kaydedildi.

BASRA KÖRFEZİ'NDE HALİHAZIRDA JAPONYA BAĞLANTILI 39 GEMİ BULUNUYOR

Basra Körfezi'nde halihazırda Japonya bağlantılı 39 geminin daha bulunduğu ve bunlardan birinde 3 Japon mürettebatın görev yaptığı aktarılan açıklamada, tüm gemilerin en kısa sürede Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine yönelik diplomatik çabaların sürdürüleceği vurgulandı.

ABD Donanması, İran'la Pakistan'da düzenlenen ilk müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından Hürmüz Boğazı'nı abluka altına almıştı.

