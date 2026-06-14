Japonya doğurganlıkta tarihin en düşük seviyesinde
Japonya'da çocuk nüfusunu artırma çabaları yetersiz kaldı. Devlet Televizyonu NHK'nin aktardığı hükümet verilerine göre, uzmanlar ülkede yenidoğan sayısının art arda 10 yıldır düşüş gösterdiğini ifade etti. Ülkedeki doğurganlık oranı da 1.14'e gerileyerek en düşük seviyeye ulaştı. Yüzyılın başında yılda yaklaşık 800 bin evlilik kaydedilirken bu sayı son yıllarda 489 bine kadar geriledi. Yetkililer, azalan ve yaşlanan nüfusun, ülkenin en önemli ekonomik ve toplumsal sorunlar arasında yer almayı sürdürdüğünü vurguluyor.