Japonya Havayolları’nda veri alarmı: 28 bin müşterinin bilgileri sızmış olabilir

Japonya Havayolları (JAL) bagaj teslimat hizmetini kullanan yaklaşık 28 bin müşterinin kişisel bilgilerinin "sisteme yetkisiz erişim" nedeniyle sızdırılmış olabileceğini açıkladı.

REZERVASYON SİSTEMİNDE YETKİSİZ ERİŞİM TESPİT EDİLDİ

Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, dün gece yapılan incelemelerde biletleme işlemlerinin yürütüldüğü rezervasyon sistemine izinsiz giriş tespit edildiği bildirildi. Şirket yetkilileri, olayın ardından güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve detaylı soruşturma başlatıldığını açıkladı.

28 BİN YOLCUYU ETKİLEYEBİLİR

Yetkisiz erişimin, Temmuz 2024 sonrasında "Aynı Gün Bagaj Teslimat Hizmeti"ni kullanan yaklaşık 28 bin müşteriyi etkileyebileceği değerlendiriliyor.

Buna göre müşterilerin isimleri, e-posta adresleri ve telefon numaraları ile uçuş numaraları, kalkış ve varış havaalanları ile otel isimlerinin sızan bilgiler arasında yer alıyor.

Sızan bilgiler arasında kredi kartı numaraları ve şifrelerin bulunmadığı aktarıldı.