Japonya hükümetinden kalıcı oturum izni kararı! Yabancılardan o şartlar istenecek

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Adalet Bakanlığına bağlı Göçmenlik Hizmetleri Ajansı, Nisan 2027'de yürürlüğe girmesi planlanan kalıcı oturum izni kurallarını güncelledi.

GELİR, ORTALAMANIN ÜSTÜNDE OLACAK

Yeni düzenlemeye göre, başvuru sahiplerinin gelirinin Japon hanelerinin ortalamasının üstünde olması ve belirli düzeyde emeklilik geliri elde edebileceklerini göstermesi gerekecek.

Başvuru sahiplerinden ayrıca Japoncayı "bağımsız şekilde kullanabilecek düzeyde" dil yeterliliğine sahip olmaları istenecek.

EŞLER İÇİN DE ŞARTLAR SIKILAŞACAK

Japon vatandaşları veya kalıcı oturum izni sahiplerinin eşleri için de şartlar sıkılaşacak.

Daha önce kalıcı oturum izni için en az 3 yıllık evlilik ve Japonya'da 1 yıllık ikamet yeterliyken bu süreler sırasıyla 5 ve 3 yıla çıkarılacak.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör