Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Japonya ile Vietnam'dan iş birliği mesajı: İstikrarı koruyacağız
Giriş Tarihi: 3.5.2022 09:30

Japonya ile Vietnam'dan iş birliği mesajı: İstikrarı koruyacağız

AA
Japonya ile Vietnam’dan iş birliği mesajı: İstikrarı koruyacağız

Japonya ve Vietnam, 'Serbest ve Açık Hint-Pasifik' bölgesinin kapsamlı iş birliğinin geliştirilmesi için anlaştı. İki ülkenin liderleri yağtıkları açıklamada, "Bölgede barış ve istikrarı korumak için ilişkileri güçlendirmeye kararlıyız" ifadelerine yer verdi.

Japonya ile Vietnam Başbakanları, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" bölgesinin kapsamlı iş birliğinin geliştirilmesinde anlaştı. Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ziyaret ettiği Hanoi'de görüştüğü Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile ikili ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

"İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMEYE HAZIRIZ"

İki lider görüşmede, Çin'in faaliyetlerini yoğunlaştırdığı bölgede, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonu kapsamlı iş birliğinin güçlendirilmesinde anlaştı. Akabindeki ortak basın toplantısında konuşan ev sahibi Chinh, "Bölgede barış ve istikrarı korumak için ilişkileri güçlendirmeye kararlıyız" dedi.

'ÖNEMLİ PARTNER'

Söz konusu vizyonun hayata geçirilmesinde Vietnam'ı "önemli partner" olarak niteleyen Kişida, Güney Çin Denizi'nde statükonun değiştirilmesi girişimlerine karşı da anlaştıklarını kaydetti.

'İVEDİLİKLE ATEŞKES'

İki liderin görüşmede, Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna'da "ivedilikle ateşkes" çağrısı yaptığı da bildirildi. Chinh, ülkesinin, Ukrayna'ya 500 bin dolar yardım göndereceğini duyurdu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Japonya ile Vietnam'dan iş birliği mesajı: İstikrarı koruyacağız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA