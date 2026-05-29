Japonya sahaya iniyor: NATO’nun Ukrayna misyonunda ilk görev

Kyodo News'ün haberine göre, Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Öz Savunma Kuvvetlerinden 4 personelin ilk defa NATO'nun Almanya'daki Ukrayna Güvenlik Yardımı ve Eğitim Merkezi'nde görev alacağı bildirildi.

Yaklaşık bir yıl görev yapacak personelin, Ukrayna'ya yönelik askeri destek ve eğitim faaliyetlerinde koordinasyon görevlerini üstleneceği kaydedilen açıklamada, herhangi bir muharip göreve katılmayacakları vurgulandı.

Açıklamada, bu adımın, Japonya'nın savunma kapasitesini geliştirmeyi ve NATO ile iş birliğini güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.