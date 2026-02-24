Japonya Savunma Bakanı Koizumi’den iş birliği çağrısı! “Pasifik 'barış okyanusu' olarak kalabilir”

Koizumi Şinciro, serbest ve açık okyanusların önemine dikkati çekerek, Pasifik ada ülkelerine deniz güvenliğinin güçlendirilmesi için ortak hareket etmeleri çağrısında bulundu.

Kyodo ajansının haberine göre, Koizumi başkent Tokyo'da düzenlenen 3. Japonya-Pasifik Adaları Savunma Diyaloğu'nda bir konuşma gerçekleştirerek ada ülkeleriyle işbirliğinin Hint-Pasifik'te serbest ve açık düzen açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

"PASİFİK 'BARIŞ OKYANUSU' OLARAK KALABİLİR"

Koizumi, Pasifik ada ülkelerine, bölgede deniz güvenliğinin güçlendirilmesi için iş birliği çağrısında bulunarak, "Pasifik zaman zaman dalgalı olabilir ancak güçlü ve çok katmanlı bir ağ kurabilirsek, dalgalar ne kadar sert olursa olsun Pasifik 'barış okyanusu' olarak kalabilir." dedi.

İki gün süren toplantıya Pasifik ada ülkelerinden savunma bakanları ve diğer yetkililer katıldı.

Görüşmelerde, seyrüsefer özgürlüğü ile deniz yollarının güvenliği başta denizcilik alanındaki temel meseleler ele alındı.