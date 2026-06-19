Japonya Savunma Bakanı NATO Zirvesi için Türkiye’ye gelecek

Japan Today gazetesinin haberine göre, Japonya'nın NATO üyesi olmamasına rağmen planlanan söz konusu ziyaret, ülkenin Transatlantik İttifak ve müttefikleriyle güvenlik alanında artan iş birliğine işaret ediyor.

İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPACAK

Japonya Savunma Bakanı Koizumi'nin 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında ittifak ile ilişkili toplantılara katılması ve üye ülkelerin savunma bakanlarıyla ikili görüşmeler yapması bekleniyor.

Görüşmelerde, bölgesel güvenlik sorunları ve savunma işbirliğinin ele alınması öngörülüyor.

Japonya son yıllarda NATO ile siber savunma, deniz güvenliği, yeni teknolojiler ve Ukrayna'ya destek gibi alanlarda işbirliğini istikrarlı bir şekilde genişletti.

Tokyo ve NATO, Avro-Atlantik ve Hint-Pasifik bölgelerindeki güvenlik gelişmelerinin giderek daha bağlantılı hale geldiğini defalarca vurguladı.

Japonya, Ocak 2025'te Belçika'nın başkenti Brüksel'de kendi bağımsız NATO Diplomatik Temsilciliğini kurarak İttifak'la olan kurumsal bağlarını resmiyete dökmüştü.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör