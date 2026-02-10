Japonya: Ukrayna’ya destek için NATO öncülüğünde kurulan girişime katılacak

Japonya'nın Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Zelenskiy yönetimine destek için askeri finansman sağlanmasını öngören girişime katılacağı vurgulandı.

Japon kamu yayıncısı NHK'ye göre Japonya'nın NATO ve ABD tarafından başlatılan Öncelikli Ukrayna İhtiyaçları Listesi (PURL) girişimine katılmayı planladığı belirtildi.

SAVUNMA EKİPMANLARI İÇİN FİNANSMAN SAĞLAYACAK

Japonya'nın radar sistemleri ve kurşun geçirmez yelekler gibi öldürücü olmayan savunma ekipmanları için finansman sağlayacağı ileri sürülen haberde, söz konusu plan hakkında çok sayıda NATO üyesinin yanı sıra Ukrayna'nın da bilgilendirildiği ifade edildi.

NATO yetkilileri, öldürücü olmayan ekipmanların bile Ukrayna için hayati önem taşıdığını vurgulayarak, Japonya'nın girişime dahil olma planını "önemli bir gelişme" olarak nitelendirdi.

Söz konusu planın gelecek haftalarda açıklanmasının beklendiği öne sürüldü.

UKRAYNA'NIN EN ACİL OPERASYONEL İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK

NATO ve ABD tarafından 2025'te başlatılan Öncelikli Ukrayna İhtiyaçları Listesi (PURL) girişimi, ABD stoklarından temin edilecek teçhizat ve mühimmatla Ukrayna'nın en acil operasyonel ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.

Almanya ve Hollanda'nın da aralarında bulunduğu 20'den fazla NATO üyesi ülke girişime katkı sağlayacağını açıklarken Avustralya ve Yeni Zelanda da katılım taahhüdünde bulunmuştu.