Japonya ve Fransa Hint-Pasifik iş birliğini artıracak

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ve Savunma Bakanı Kişi Nobuo ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Savunma Bakanı Florence Parly, 2+2'li çevrim içi zirvede bir araya geldi.

Ocak 2019 sonrası ilk kez yapılan zirvede bakanlar, Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'nde statükonun güç kullanılarak değiştirilmesine yönelik tek taraflı teşebbüslere karşı çıktıklarını bildirdi.

Zirve sonrası yapılan ortak açıklamada, "Dört bakan hukuka dayalı, serbest ve açık Hint-Pasifik iş birliğinin geliştirilmesine yönelik taahhütlerini teyit etti." ifadesi kullanıldı.

Bakanlar, Kuzey Kore'nin kitle imha silahları ve balistik füzelerden "tam, kanıtlanabilir ve geri döndürülemez şekilde" arındırılması ile "Tayvan Boğazı'nın barış ve istikrarının önemine" yönelik anlaştı.

Görüşmede, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ile Fransa ordusu arasında ortak tatbikatların düzenlenmesinin temelini oluşturacak bir anlaşmaya yönelik müzakerelerin sürdürülmesine karar verildi.