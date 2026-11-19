Japonya yine sallandı: Deprem sonrası iki kentte tahliye alarmı
Japonya’nın Kumamoto eyaletinde meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki deprem bölgede paniğe yol açtı. İki kişinin yaralandığı sarsıntının ardından bazı yerleşim yerlerinde tahliye kararı alınırken hızlı tren seferleri de askıya alındı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, Japonya'nın Kumamoto eyaletindeki Tsunagi kasabasının 4 kilometre kuzeybatısında deprem meydana geldiği belirtildi.
Yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin büyüklüğü 5,7 olarak açıklandı.
Kyodo'nun haberine göre, depremde 2 kişi yaralandı.
Deprem nedeniyle Minamata kenti ve Kuma kasabasında tahliye kararı alındı.
Ayrıca bazı hızlı tren seferleri de askıya alındı.
Kumamoto'da 28 Temmuz'da meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 40 kişi hayatını kaybetmişti.
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